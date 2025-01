Quotidiano.net - Ucraina, attacco russo con missili balistici su Kiev: 4 morti, colpita stazione della metro

Roma, 18 gennaio 2025 – Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in unconsferrato all’alba dalla Russia sulapolitana di Lukianivska, situata vicino al centrocapitale, e la conduttura dell’acqua nel quartiere di Shevchenkiv. Secondo l'Aeronautica militare, in totale le forze militari di Mosca hanno lanciato quattroIskander-M/KN-23, 39 droni kamikaze di tipo Shahed e vari tipi di droni-esca tra la notte e questa mattina.riferisce anche che due persone risultano disperse e otto sono rimaste ferite in un altrocontro il centro di Zaporizhzhia. Gli attacchi sembrano essere la risposta ai seiAtacms lanciati dall’sul territorio. Intanto la Tass riporta la notizia che il gruppo di battaglia Dnepr ha eliminato fino a 110 militari ucraini e distrutto un deposito di munizioni nell'ultimo giorno.