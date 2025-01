Uccide compagno della exfermato 20enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.0 Fermato dalla Polizia a Catania unper omicidio volontario aggravato. Il 9 gennaio scorso avrebbe ucciso a colpi di pistola un 21enne, attualesua ex fidanzata. Ilè stato individuato grazie a un video. Si vede in piazza Palestro mentre attende l'arrivo di qualcuno,poi impugna e armeggia con una pistola. Il giovane si era reso in un primo tempo irreperibile, poi si è costituito e ha confessato, adducendo un movente di natura sentimentale.