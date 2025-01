Ilgiornaleditalia.it - Uap: "Gli italiani devono saperlo. Con il nuovo tariffario gravissimi problemi nell'erogare servizi a cittadini"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Informare idelle gravissime problematiche che possono emergere sia per gli ospedali pubblici che per quelli privati e per le strutture private accreditate dalla concreta applicazione del decreto tariffe, che rende impossibile l'erogazione deiessenziali e l'abbattimento