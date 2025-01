Turismo da record a Roma 514 milioni di presenze nel 2024

Lapresse.it - Turismo da record a Roma, 51,4 milioni di presenze nel 2024

Con 51,4die 22,2di arrivi,nelha stabilito il propriostorico sul. Rispetto al primato raggiunto nel 2023, la Capitale come rivelano i numeri dell’Ente Bilaterale deldel Lazio ha registrato +4,5% die +5,63% di arrivi.Sindaco diGualtieri: “Continueremo su questa strada”“è sempre più Capitale del. Questo nuovoci riempie d’orgoglio e conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Con i grandi eventi, sia culturali che sportivi, abbiamo dato ai turisti di varie fasce d’età nuovi motivi per visitareo per tornarci. Continueremo su questa strada, migliorando ulteriormente la qualità dell’offerta turistica e valorizzando la città, rendendola sempre più attrattiva e accogliente”, ha affermato Roberto Gualtieri, sindaco di