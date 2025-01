Turismo a Napoli Tuttohotel | al via fiera dedicata a ospitalità

Leggi su Ildenaro.it

Torna alla Mostra d’Oltremare di, il salone dell’alberghiera, extra alberghiera e della nuovache aprirà le porte per la sua quinta edizione da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio nei padiglioni del polo fieristico partenopeo. Organizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group,proporrà ai professionisti del mondo alberghiero e ricettivo in genere un’ampia panoramica delle novità pensate per un settore in costante evoluzione sia dal punto di vista infrastrutturale che da quello dell’offerta e dei servizi collegati . Fra gli spazi dii visitatori potranno acquisire informazioni e strumenti per poter affrontare con le giuste competenze e nel migliore dei modi il pubblico dei viaggiatori contemporanei. Tutto ciò che è innovazione si concentra, quindi, in un appuntamento che racchiude ogni aspetto dell’accoglienza con un’esposizione variegata dell’industria ricettiva.