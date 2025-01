Tunisia Eni firma l’accordo per l’espansione del campo di El Borma

Leggi su Ildenaro.it

Un accordo volto a finanziare la perforazione di un pozzo petrolifero e di un pozzo di sviluppo neldi Elnel 2025 è statoto a Tunisi tra Eni, il governo tunisino e la società italo-tunisina per lo sviluppo petrolifero (Sitep). Lo si legge in una nota del ministro dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia di Tunisi nella quale si precisa cheè statoto dalla ministra dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia, Fatma Thabet Chiboub, dal Managing Director di Eni, Alberto Maliardi, e dall’amministratore delegato di Sitep, Hazem Yahyaoui. Durante la cerimonia didi questo accordo di finanziamento, il cui importo non è stato specificato, la ministra Chiboub ha indicato che questa intesa fa parte di un programma “ambizioso” che prevede la perforazione di un totale di nove nuovi pozzi nel periodo 2025/2030.