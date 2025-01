Laprimapagina.it - Trump valuta un’estensione di 90 giorni per TikTok, ma deciderà lunedì

Leggi su Laprimapagina.it

Donaldha dichiarato che “molto probabilmente” concederà adi 90per evitare il divieto dell’app, ma ha precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Intervistato da NBC,ha spiegato: “Una proroga di 90è certamente un’opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo esaminarla. Se deciderò di farlo, lo annuncerò”. Tale estensione è prevista dalla legge in caso di specifiche condizioni. Tuttavia, anche se venisse concessa, potrebbe non essere sufficiente a prevenire una possibile sospensione dell’app per almeno 24 ore, visto che la legge entra in vigore il 19 gennaio.