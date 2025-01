Quotidiano.net - Trump dà il via alle espulsioni di massa dei migranti. “Raid di 200 agenti nella Chicago dei democratici, dopo l’insediamento”

Roma, 18 gennaio 2025 - Undi 200per dare il via al piano dididipromesso da Donaldin campagna elettorale. Fonti vicine al tycoon hanno svelato al Wall Street Journal che martedì saranno inviati centinaia dicittà dell'Illinois sul Lago Michigan per un operazione che dovrebbe durare una settimana.è stata presa di mira per prima perché simbolo di quelle metropoli americane in mano ai dem che secondo i Maga proteggono i, non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione. Intanto in Sudamerica, dove il 12 gennaio si è messa in marcia una nuova carovana diche tenterà di raggiungere gli Stati Uniti attraverso il Messico, diversi Paesi (Messico, Brasile, Colombia, Cuba, Venezuela, Haiti, Panama, Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador e Costa Rica) si stanno accordando per fare fronte comune contro la politica delledifacendo appello al diritto internazionale per "preservare la dignità dei" espulsi dagli Usa.