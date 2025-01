Ilgiorno.it - Truffa del finto carabiniere a una pensionata. Trovato l’impostore

ai danni di un’anziana, ma con finale a sorpresa. "Sua figlia ha investito un’anziana, servono soldi per tirarla fuori di prigione, le mando una prenderli". La solita telefonata e il solitoche arriva prende i gioielli erano andati in scena a inizio gennaio a Bagnolo Cremasco. In quel frangente però era rincasata la figlia che, naturalmente, non aveva avuto nessun incidente ed era libera. Il ladro era fuggito con i gioielli ma grazie alla targa dell’auto i carabinieri sono arrivati a identificarlo. E’ autore di altre truffe simili in altri paesi e risiede in altra regione. Iltore è stato riconosciuto dalle due donne e denunciato.