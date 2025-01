Forlitoday.it - Troppi infortuni mortali e tumori, pochi autobus e medici specialisti: la vita a Forlì spiegata con i dati

In Emilia-Romagna si vive bene, o comunque sopra alla media italiana: lo certifica anche quest'anno il report 'BesT' diffuso dall'Istat, che per il secondo anno delinea i profili di benessere equo e sostenibile delle 20 regioni italiane e delle rispettive province. Il rapporto evidenzia i divari.