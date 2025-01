Laprimapagina.it - TRA L’AMORE, L’OLIO E L’ARTE – IL RESPIRO DELL’OLIO NELLA POETICA AMOROSA DI GINO IORIO

Leggi su Laprimapagina.it

Luigi (di Maria Ventre, un nome che evoca poesia e passione, è il poeta che ha dedicato la sua vita a esplorarenelle sue innumerevoli sfumature. La sua opera “Il Profumo del Poeta”, vincitrice del premio “Letteratura” al prestigioso concorso “Nuove Lettere”, bandito dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, ha consacrato ancora una volta il suo talento innato.La cerimonia di premiazione, prevista per domenica 26 gennaio, sarà un momento di celebrazione per una voceche ha saputo incantare il cuore di molti. La poesia premiata è un inno al, visto attraverso i colori dell’arcobaleno e racchiuso nell’anima dell’innamorato. Un’anima che, sebbene apparentemente silenziosa, custodisce l’essenza del tutto.L’ autore non fugge dal, ma lo abbraccia, avvolgendolo in un profumo estatico, in grado di elevare chi legge a un livello sublime.