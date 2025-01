Lanazione.it - Toscana ed Emilia Romagna, torna il sogno Olimpiadi: obiettivo 2036

Firenze, 18 gennaio 2025 -edrilanciano ufficialmente l’idea di una candidatura congiunta per ospitare ledel. A confermarlo il governatore toscano Eugenio Giani, durante la firma della lettera di intenti che rafforza la collaborazione tra le due Regioni, avvenuta stamani, 18 gennaio, insieme al presidenteno-romagnolo Michele De Pascale. Secondo il presidente della, si tratta di una «prospettiva che potrebbe unire le nostre Regioni, per offrire eventi che valorizzano il nostro territorio e il nostro ambiente attraverso lo sport». Giani aveva lanciato il progetto già nell’estate 2024, dichiarando: «L’occasione olimpica nella nostra terra può attrarre tutto il mondo, come dimostrato dalla Grand Depart del Tour de France. Siamo tra le regioni che portano più italiani alle, abbiamo creato le condizioni affinché le nostre oltre 10mila società sportive possano offrire un parco atleti di altissimo livello».