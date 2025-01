Torino 13enne dorme in classe | Di notte papà vuole uccidere mamma

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ogni sera succede la stessa cosa. Mio padre racconta come ucciderà mia. In quale modo potrebbe tagliarle la gola. Lo sento". Sono le parole, riportate dalla Stampa, di una studentessadiche si è adntata sul banco, come era già accaduto in passato: l'intuizione di portare la ragazza dallo psicologo .