Terzo mandato politica colabrodo

Tertium non datur, da mesi pure il latino viene tirato in ballo sulla ricorrente questione delinseguito in Campania dal governatorissimo Vincenzo De Luca e in Veneto dal suo omologo Luca Zaia. La deriva dellaitaliana non poteva consegnarci una più perfida rappresentazione – nell’asse incredibile tra la veracità del presidente meridionale .L'Identità.