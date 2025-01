Tel Aviv | attacco con coltelloun ferito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Almeno una persona è rimasta gravemente ferita a Tel, aggredita da un ragazzo di 19 anni armato di coltello. Il giovane assalitore è stato ucciso da un civile armato. La polizia ha reso noto che l'assalitore era giunto da Tulkarem, in Cisgiordania, ed era entrato illegalmente in Israele. Ilè ricoverato in ospedale. Sul posto sono affluite numerose unità di polizia per perlustrare la zona in cerca di eventuali complici dell'uomo ucciso. La polizia ha definito l'accaduto un "terroristico".