Lapresse.it - Tel Aviv, palestinese accoltella un israeliano davanti a un bar: le immagini

Leggi su Lapresse.it

Le telecamere di sicurezza di un bar hanno ripreso l’attacco di un giovaneche con un coltello ha attaccato un gruppo di personea un locale a Tel. Nellesi vede l’attentatore, un 19enne di Tulkarem, in Cisgiordania, sferrare un fendente nella schiena di un uomo che risulterà poi ferito in modo grave. Le persone presenti poi mettono in fuga l’aggressore. A quel punto un civile estrae una pistola. La polizia ha fatto sapere che il terrorista è stato ucciso dai colpi d’arma da fuoco esplosi dall’uomo.