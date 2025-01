Oasport.it - Startlist superG Cortina 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Il fine settimana della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino si chiuderà domenica 19 gennaio: ad’Ampezzo (Belluno) si disputerà ilfemminile alle ore 11.00, che vedrà presentarsi al cancelletto di partenza 59 atlete da 16 Paesi, con 10 azzurre al via.Per l’Italia saranno in gara Marta Bassino col 3, Federica Brignone col 7, Elena Curtoni con l’8, Sofia Goggia col 12, Laura Pirovano col 19, Roberta Melesi col 20, Vicky Bernardi col 41, Nicol Delago col 44, Nadia Delago col 45 e Sara Thaler col 53.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer le gare della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.