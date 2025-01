Oasport.it - Startlist slalom Wengen 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 19 gennaio a(Svizzera) terminerà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino: inlospeciale, con la prima run che prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda, con inversione dei migliori 30, scatterà alle ore 13.15.Domani nella prima manche delle ore 10.15 saranno in gara 60 atleti in rappresentanza di 21 Paesi, con 4al via: Alex Vinatzer col 22, Tobias Kastlunger col 30, Stefano Gross col 34 e Simon Maurberger col 52.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.