Starlink: La Rivoluzione delle Connessioni Internet Globali

Elon Musk è sicuramente unapersone più conosciute negli ultimi anni, per la sua ricchezza, per i suoi legami con Trump e per le sue aziende futuristiche.Negli ultimi anni,, il progetto di SpaceX, ha attirato l’attenzione globale per la sua ambiziosa missione: fornire accesso aad alta velocità in ogni angolo del pianeta. Con una rete di satelliti in orbita bassa (LEO), sta trasformando il panoramatelecomunicazioni, offrendo una soluzione innovativa per le aree rurali e remote, dove le infrastrutture tradizionali spesso non arrivano.Che cos’è?Stiamo parlando di una costellazione di satelliti progettata per creare una rete globale di connessione. Lanciata da SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk,mira a posizionare decine di migliaia di satelliti in orbita bassa, a circa 550 chilometri sopra la superficie terrestre.