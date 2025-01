Ilpiacenza.it - «Speriamo che i codici bianchi non tornino in pronto soccorso»

Dalla fine di dicembre si è tornati a parlare di Cau in seguito al rifiuto della Fimmg di firmare il rinnovo dell'accordo siglato a giugno 2023, quando la Regione aveva deciso di investire in personale e risorse strumentali oltre alla ristrutturazione di molti locali per cambiarne la destinazione.