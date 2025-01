Puntomagazine.it - Solofra, controlli Carabinieri polo industriale: denunciata titolare azienda

Nell’ambito di un’attività di controllo volta a contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti, idella Stazione dihanno denunciato l’amministratore unico di un’del posto, specializzata nella riparazione di macchinari industriali.Le indagini, svolte unitamente ai colleghi del Nucleo Forestale di Serino, hanno fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione.Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, i rifiuti speciali non pericolosi generati dall’attivitàle non venivano smaltiti secondo le modalità previste dalla legge, configurando una chiara violazione delle disposizioni ambientali vigenti.Alla luce delle evidenze emerse, la 40enne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.