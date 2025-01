Oasport.it - Snowboard oggi in tv, PGS Bansko 2025: orari, programma, streaming

Riparte subito la Coppa del Mondo dialpino 2024-: si riprende dopo il PSL di metà settimana in quel di Bad Gastein (Austria) che è stato seguito dall’inedito Parallel Team. Si vola a(Bulgaria) per due PGS: unoe uno domani.L’Italia ci arriva con il solito obiettivo di vincere dopo il trionfo di Aaron March proprio a Bad Gastein. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato ben 19 atleti per questa trasferta: Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava. A questi si aggiungono alcuni ragazzi che saranno impegnati in Coppa Europa proprio a: si tratta di Tommy e Sophie Rabanser, Mike Santuari, Manuel Haller, Sofia Valle, Giorgia Carnevali e Fabiana Fachin.