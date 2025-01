Quotidiano.net - Sirene d’allarme in tutta Israele: “Missile dallo Yemen”. Iran: 2 giudici uccisi davanti alla Corte Suprema

Roma, 18 gennaio 2025 – Approvato dal governo israeliano l'accordo siglato a Doha sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il piano entrerà in vigore domenica 19 gennaio.rilascerà 737 prigionieri palestinesi in cambio dei primi ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, i cui nomi saranno comunicati oggi. Monito di Netanyahu: "Se i negoziati sulla fase due dell'accordo falliscono e Hamas non accetta le richieste di sicurezza, l'Idf tornerà a combattere intensamente a Gaza con il sostegno degli Stati Uniti". Cinque persone sono state uccise in un bombadamento notturno israeliano contro una tenda nel sud di Gaza.