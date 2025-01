.com - Sinner, la ricetta vincente agli Australian Open: “Dormire 10 ore”

(Adnkronos) –, giocare, vincere. E’ lache Jannik, dopo il successo oggi contro Marcos Giron nel terzo turno degli2025, svela nell’intervista a Jim Courier sul campo della Rod Laver Arena. L’azzurro, numero 1 del mondo, è sceso in campo alle 19 locali, alla fine della giornata. Qual è la routine di un top player quando il match è in programma nella sessione serale? “Di solito mi rilasso fino a venti minuti prima della partita, cerco diil più possibile e non ho dubbi, riesco a farlo.”, dicementre il suo team, in tribuna, ride. “Ho dormito circa 10 ore stanotte. Non durerà? Me lo dicono tutti, spero di continuare a essere un dormiglione. Poi faccio un sonnellino prima della partita, diciamo che mi sveglio quando conta. Per le 19 sono sveglio.