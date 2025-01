Sinner e Sonego volano agli ottavi dell’Australian Open

Leggi su Ildenaro.it

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannike Lorenzoapprodanodi finale, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park., 23 anni, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, campione in carica, si è imposto al terzo turno in tre set sullo statunitense Marcos Giron, 46esimo della classifica mondiale, liquidato con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, dopo due ore e un minuto di gioco. Per un posto nei quarti il fuoriclasse altoatesino se la vedrà con il danese Holger Rune, n.13 Atp e del seeding, che ha piegato in cinque set il serbo Miomir Kecmanovic (51 Atp) con il punteggio di 6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-4., 29 anni, numero 55 del ranking Atp, ha superato in rimonta l’ungherese Fabian Marozsan, 59esimo della classifica mondiale, in quattro set per di 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2, dopo tre ore e 16 minuti di gioco.