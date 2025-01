Oasport.it - Sinner consapevole: “Devo migliorare se voglio rimanere nel torneo. Con Rune…”

Leggi su Oasport.it

Jannikha sconfitto lo statunitense Marcos Giron in tre set e si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha commesso qualche errore di troppo rispetto ai suoi standard, ma è riuscito a regolare il rognoso avversario con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e può così proseguire la propria avventura in terra oceanica, dove sta cercando di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. L’azzurro ha annullato una palla break sul 4-3 del secondo set e ha poi saputo recuperare nel terzo parziale, dopo che l’americano gli aveva strappato il servizio.Il fuoriclasse altoatesino, che tornerà in campo tra un paio di giorni per incrociare il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic, ha analizzato a caldo la propria prestazione: “Sono contento di essere agli ottavi, tutti i match hanno le loro difficoltà.