Sinner batte Giron in 3 set, Jannik agli ottavi degli Australian Open

(Adnkronos) –glidi finale2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 18 gennaiolo statunitense Marcosnel terzo turno del singolare maschile per 6-3, 6-4, 6-2 in 2 ore di gioco. Il 23enne altoatesino, detentore del titolo a Melbourne, neglidi finale attende il vincente del match tra il danese Holger Rune, testa di serie numero 13, e il serbo Miomir Kecmanovic. “Sono contento di esseredi finale, oggi ho affrontato un giocatore molto solido da fondo e capace di servire un’ottima prima. Ho avuto qualche difficoltà, posso sicuramente migliore. Vediamo ora cosa arriva nel prossimo turno”, dicenell’intervista subito dopo il match. “Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, ma cerco di migliorare tutti gli aspetti del gioco e di rimanere sempre con la testa sulla partita.