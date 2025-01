Veneziatoday.it - Si fa arrestare per rapina tentando di rubare due profumi

Leggi su Veneziatoday.it

Si è fattoed è finito in carcere per aver tentato didueal Tigotà di via Tina Anselmi a Mestre. Giovedì verso le 18 un uomo di origini dell'est Europa sui trent'anni ha varcato la soglia del negozio, ha afferrato le confezioni ma non si è potuto dileguare perché ad.