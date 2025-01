Ilfoglio.it - Si chiama Porto di Mare ed è il primo e più grande dei lotti per il Piano Casa. Saprà navigare?

Leggi su Ilfoglio.it

Per molti,diè solo una fermata della metro gialla dall’insolito nome che non rispecchia la realtà circostante, periferia Sud di Milano al confine col Corvetto. In realtà, all’o. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti