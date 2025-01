Sport.quotidiano.net - Serie B. Brescia, contro il Bari riecco Bisoli e Cistana. Ma in avanti è rebus

Rondinelle impegnate oggi (ore 17.15) su un campo difficile come quello dicon un attacco del tutto inedito. Pierpaolo, infatti, dovrà fare a meno di Borrelli, Juric e Moncini (quest’ultimo fermato per due turni), che sono stati fermati contemporaneamente dal giudice sportivo. Il tecnico emiliano, dunque, se da un lato accoglie con soddisfazione il rientro dalla squalifica die di Dimitri(nella foto), dall’altro si trova a dover risolvere unimpegnativo in vista di una sfida che si preannuncia delicata come quella in casa dei Galletti, a loro volta alle prese con diverse assenze, ma decisi a sfruttare l’effetto San Nicola per continuare a risalire in classifica. In Puglia le Rondinelle potranno contare su un unico attaccante di ruolo, Bianchi, ma l’allenatore biancazzurro potrebbe puntare sull’eclettico Bjarnason in versione falso nove.