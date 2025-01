Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Suè tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento: la prima partita diA Enilive gratuita clicca qui per accedere del 2025. Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 Juventus e Milan si incontreranno in casa dei bianconeri e la partita sarà visibile gratuitamente su.A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo Massimo Ambrosini insieme alla squadra diguiderà i tifosi nelle analisi prepartita dalle 17:00 e postpartitamente da bordocampo.Il match trasmesso in chiaro è parte del pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che punta a coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano, offrendo la trasmissione gratuita di un numero limitato di partite diA Enilive ogni stagione (fino a 5 su un totale di 380).