Sentieri selvaggi al teatro comunale

Ildi Cesenatico ospita l’ultimo appuntamento della rassegna Cesenatico Classica. Domani alle 17 ci sarà il concerto del sestetto "" composto da Piercarlo Sacco al violino, Camilla Patria al violoncello, Paola Frè al flauto, Mirco Ghirardini al clarinetto, Andrea Dulbecco vibrafono e percussioni ed Andrea Rebaudengo al pianoforte, che proporrà brani di vari artisti. È l’occasione per conoscere meglio la formazione creata dal compositore Carlo Boccadoro, il quale ne è il direttore. In scaletta ci sono brani dello stesso Carlo Boccadoro (Tre balli d’arpicordo, per sestetto), di Oliver Knussen: (Up on one note per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte), Simon Jeffes (Perpetuum Mobile per sestetto), Simonide Braconi (estro per viola, clarinetto e pianoforte), Fabio Massimo Capogrosso (Tre sogni), e Giovanni Mancuso (Flauti e Forbici per sestetto) Il botteghino delaprirà un’ora prima dello spettacolo, quindi alle 16 di domenica.