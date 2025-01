Quotidiano.net - 'Scissione 2' torna con i suoi misteri e assurdità. E continua a stupire

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 gennaio 2025 – Il mondo del lavoro può essere un vero incubo a occhi aperti. Anche alcuni momenti della vita, in effetti. Ne sanno qualcosa i protagonisti di '', la serie creata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (anche regista) che dal 17 gennaiosu Apple TV+ con la seconda stagione. Dieci episodi, rilasciati settimanalmente sulla piattaforma, che arrivano a tre anni di distanza dell'acclamato debutto. Un lasso di tempo considerevole per i tempi televisivi di oggi dovuto agli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che nel 2023 hanno bloccato Hollywood per mesi. Al centro del racconto quattro dipendenti della società di biotecnologie Lumon Industries capitanati da Mark S. (Adam Scott) che hanno scelto di recidere la loro coscienza lavorativa da quella privata.