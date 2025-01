Ilfattoquotidiano.it - Sci alpino, Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina. Terzo posto per Federica Brignone

Si era dovutaritirare per un errore di linea nel SuperG di Sankt Anton, ma si è rifatta alla grande. Una straordinariatrionfa nelladi, aggiudicandosi la ventiseiesima vittoria in Coppa del Mondo di sci. Nessuna ha sciato come lei nel tratto centrale, ha perso qualcosa allo Scarpadon, ma poi ha preso una velocità impressionante al Rumerlo, la più alta in assoluto. La bergamasca ha vinto con ben 42 centesimi su Lie col tempo di 1’33?95, raggiungendo Isolde Kostner in testa alla classifica delle atlete piùnti sull’Olympia delle Tofane.invece perche ha disputato anche lei una grande gara: la valdostana sempre sui tempi di Lie, è andata un po’ lunga di linea dopo il Rumerlo perdendo quindi un pizzico di velocità. Resta comunque un podio storico per lei: su questa pista non era mai finita tra le prime 10 (miglior risultato 12esima posizione).