Udinetoday.it - Schianto nella notte, grave un 25enne

Leggi su Udinetoday.it

Intorno alle 3.45 di, tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, si è verificato un incidente stradale in località Crosere, Latisana: una persona è rimasta ferita in modoed è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso.I fattiL'incidente è avvenuto nel cuore della