Parmatoday.it - Scappa prima dell'installazione del braccialetto elettrico: arrestato

Leggi su Parmatoday.it

Dopo quattro giorni di ricerche è stato condotto in carcere. Mercoledì 15 gennaio, i Carabinieria Stazione di Fidenza hannoun 48enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confrontia sua ex compagna. Per lui era prevista la sostituzionea misura.