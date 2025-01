Santanchè "Sono tranquilla e vado avanti, lascio se me lo chiede Meloni"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Me lo aspettavo” ma, tranquillissima. Nonagitata, continuo a lavorare, a fare le cose che devo fare. Stiamo parlando del niente”. Perchè la Visibilia srl da lei fondata e finita al centro dell’inchiesta di Milano “non è fallita, è sul mercato e qualunque imprenditore interpellato direbbe che questa roba non esiste”. Così in un colloquio con il Corriere della Sera la ministra del Turismo, Daniela.“Giorgia (, ndr) non l’ho sentita, non mi ha chiamata, immagino che abbia tante cose importanti da fare.”, aggiunge, sottolineando che quello che le viene attribuito è “un reato valutativo, una questione molto tecnica e tutta basata su perizie per la quale ero già stata archiviata nel 2018” ma lechiare le “implicazioni politiche”.