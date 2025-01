Anteprima24.it - Salerno, controlli serrati con il nuovo codice della strada: 400 violazioni contestate, 41 patenti ritirate

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato, per prevenire e contrastare le condotte pericolose per la sicurezzale, ha messo in campo le proprie risorse effettuando numerosiin tutta la provincia di.In particolare, nell’ultima settimana, la Sezione Poliziale diha proceduto al controllo di n. 369 veicoli e di n. 414 persone, tra conducenti e passeggeri.Nel corso dell’attività svolta, anche con la collaborazione dell’U.P.G.S.P.Questura di, sono state rilevate molteplicidelle norme di comportamento.Lealsono state circa 400, per un totale di n. 491 punti decurtati dalledi guida, n. 9 fermi amministrativi e n. 6 sequestri di veicoli.In applicazionelegge n. 177 del 25 novembre 2024, con la quale sono state adottate importanti modifiche alla normativa in materia di circolazionele, è stata posta particolare attenzione al controllo delle condotte di utilizzo di dispositivi elettronici alla guida.