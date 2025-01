Impresaitaliana.net - Roberto Race nuovo Chief Institutional Communication and Media Relations di Deloitte Italia

Leggi su Impresaitaliana.net

è esperto in comunicazione e pubblic affairs ed ha lavorato per importanti aziendeneUna nuova avventura inpergiornalista e consulente in comunicazione e public affairs, che ha lanciato inla figura del direttore relazioni esterne e comunicazione “in affitto” ed ha lavorato come temporary manager per alcune delle più dinamiche e innovative aziendene. «Grazie a Fabio Pompei e alla leadership diper la fiducia e a Barbara Tagliaferri e Alessandro De Luca e tutte le persone dei team per il supporto e la visione comune con cui stiamo lavorando – ha dichiarato – Sono onorato di iniziare questocapitolo in».www.impresana.netL'articoloanddiproviene da Impresana.