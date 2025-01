Rincari 2024 | olio d' oliva al top energia elettrica cala del 257%

Quotidiano.net - Rincari 2024: olio d'oliva al top, energia elettrica cala del 25,7%

Nella classifica deiper ilil record spetta all'd'che, rispetto all'anno precedente, registra un aumento medio dei prezzi del 30%. Al secondo posto troviamo i pacchetti vacanza nazionali, che su base annua salgono del 16,6%, al terzo posto i supporti per la registrazione di immagini, suoni e video (+10,7%). Lo ha calcolato il Codacons dopo aver analizzato voce per voce l'andamento annuo dei listini al dettaglio dei vari prodotti e servizi che compongono il paniere Istat sull'inflazione. Se però si analizza l'andamento dei prezzi nell'ultimo triennio, si scopre che per alcune voci isfiorano o addirittura superano quota 100%, svela il Codacons. E' il caso dell'sul mercato libero che, nonostante il calo registrato lo scorso anno, segna nel periodo 2022-un incremento complessivo del +108,2%.