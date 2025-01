Infobetting.com - Reims-Le Havre (domenica 19 gennaio 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi su Infobetting.com

Prima giornata di ritorno di Ligue1 e unche ha ritrovato il sorriso in coppa di Francia in settimana affronta in casa un Lein caduta libera. La squadra dello Champagne è riuscita ad aver ragione ai rigori del Monaco, grazie ad una prova di carattere e maggiore lucidità dal dischetto. Il pareggio .InfoBetting: Scommesse Sportive e