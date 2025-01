Ilfoglio.it - Quanto è credibile un’intesa tra Cdu e Verdi in Germania

Leggi su Ilfoglio.it

La massima bismarckiana secondo cui non bisogna credere a nulla che non sia stato smentito si può applicare alle voci di una possibile futura coalizione di governo intra la Cdu e . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti