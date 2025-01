Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Cortina? Assegno sfizioso in discesa

ha regalato enorme spettacolo sulla mitica pista Olympia delle Tofane e ha vinto lalibera did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha conquistato il 26mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, salendo sul gradino più alto del podio al termine della gara che ha aperto l’intenso fine settimana in terra dolomitica. Si tratta della seconda affermazione stagionale dopo il sigillo nel superG di Beaver Creek prima di Natale.La nostra portacolori ha disegnato delle linee splendide, firmando una prestazione continua lungo tutto il pendio e tagliando il traguardo con il tempo di di 1:33.95, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di 42 centesimi e Federica Brignone di 55 centesimi. La nostra portacolori è tornata a imporsi nella disciplina prediletta a un anno di distanza dall’ultima gioia nella velocità pura e si è portata al secondo posto nella classifica di specialità, ad appena nove lunghezze di distacco da Federica Brignone.