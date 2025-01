Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Rune agli Australian Open: programma, tv, precedenti

Jannikaffronterà il danese Holgernegli ottavi di finale degli2025, primo Slam della stagione tennistica che si sta disputando sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo, che non ha impressionato più di tanto nei primi tre turni (ha concesso un set alla wild-card di casa Tristan Schoolkate nel secondo match, battendo con il massimo scarto il cileno Nicolas Jarry e lo statunitense Marco Giron), tornerà in campo tra un paio di giorni (lunedì 20 gennaio, l’ordine di gioco verrà comunicato nella mattinata italiana del 19 gennaio) per affrontare il primo ostacolo decisamente impegnativo del suo cammino in terra oceanica.Il detentore del trofeo sarà chiamato a fronteggiare un avversario decisamente ostico e impegnativo, che ha faticato durante la prima settimana di gare ma che di carattere è sempre riuscito a spuntarla: al primo e al terzo turno è stato costretto al terzo turno contro il cinese Zhang e il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nel mezzo ha regolato Matteo Berrettini per 3-1 (il romano non ha sfruttato delle chance nel quarto set).