Oasport.it - Quando parte Federica Brignone oggi nella discesa di Cortina: orario preciso, n. di pettorale, tv

ha disputato due prove cronometrate decisamente positive e si lancia con grande ottimismo verso lalibera did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana, reduce dal trionfo di St. Anton (suo primo sigillo in carriera in questa specialità), non ha mai ottenuto risultati di grande rilievo sull’Olympia delle Tofane, ma questa volta sembra avere trovato il giusto feeling con la pistaPerla Delle Dolomiti e punta a fare saltare il banco. L’obiettivo è quello di portare a casa punti pesantissimi per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo generale.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DELLADI WENGEN DALLE 12.30L’appuntamento è per sabato 18 gennaio (ore 11.