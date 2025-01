Feedpress.me - Pioggia e frane, esondano i fiumi in Sicilia e Calabria

Forti piogge ed esondazioni, con centinaia di interventi dei vigli del fuoco. Il maltempo colpisce il Sud Italia nel giorno in cui Rigopiano ricorda le 29 vittime della tragedia che otto anni fa sconvolse l’Italia intera. Sono, in particolare, le due regioni che oggi hanno dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo . A Palermo è crollata una palazzina, per fortuna disabitata,.