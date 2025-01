Calcionews24.com - Pillon a Lazionews24: «Ibrahimovic? Sono curioso di vederlo in campo. Ecco cosa mi aspetto da Verona Lazio»

Leggi su Calcionews24.com

Giuseppeha analizzato e commentato in esclusiva perla situazione dei biancocelesti: le dichiarazioni Che partita sarà domenica sera per la squadra lache tornerà al Bentegodi da ex? Il pari con il Como è stato causato da scorie provenienti dal derby? A rispondere a questi quesiti, e non solo, è intervenuto ail tecnico .