Perugiatoday.it - Pesta a sangue la madre, aggredisce la sorella maggiore e terrorizza la sorellina di due anni

Leggi su Perugiatoday.it

lalaladi due. I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un 23enne, cittadino extracomunitario, per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari "in forte.