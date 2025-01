Abruzzo24ore.tv - Pescara in lutto per la scomparsa di Benito Lemme, icona del mare

- La comunità pescarese piange la perdita di, storico balneatore di 89 anni, titolare del Circolo della Vela. Con la sua attività, situata in viale Primo Vere, ha contribuito a far crescere e valorizzare la spiaggia di, insieme ai suoi figli Massimo, Vittoriano, Antonello e Bepy. Il sindaco Carlo Masci lo ha definito un simbolo della città, mentre Sib Confcommerciolo ricorda come un pioniere che ha saputo superare le difficoltà, tra cui il crollo del suo stabilimento nel 1996, tornando più forte che mai., figura fondamentale per il litorale sud, lascia un'eredità di determinazione, imprenditorialità e amicizia, diventando un punto di riferimento per i colleghi e un esempio per le nuove generazioni di balneatori. leggi tutto