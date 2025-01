Pordenonetoday.it - Pericolo frane a Tramonti di Sotto: in arrivo 300 mila euro dalla Regione

Leggi su Pordenonetoday.it

La Protezione civile regionale si è attivata per il ripristino della viabilità nei comuni di Savogna edi. Laha stanziato delle risorse per far fronte a due episodi che si sono verificati pochi giorni fa nelle due località del Friuli Venezia Giulia. "Complessivamente -.